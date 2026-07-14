Terra dei Fuochi, rimossi rifiuti di ogni genere sulla Provinciale

L'area è stata completamente ripulita, restituendo decoro, sicurezza e una migliore fruibilità

Si è concluso l'intervento di bonifica lungo la strada provinciale 335, nel territorio di Lusciano, dove nei giorni scorsi erano state avviate le operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati nell'ambito dell'accordo di collaborazione istituzionale promosso dal Commissario straordinario Fabio Ciciliano e sottoscritto con la Provincia di Caserta. Le attività hanno interessato le piazzole di sosta comprese tra gli svincoli di Giugliano e Aversa Sud, da tempo interessate dal fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. Al termine delle operazioni, l'area è stata completamente ripulita, restituendo decoro, sicurezza e una migliore fruibilità a una delle principali arterie della rete viaria provinciale.



L'intervento ha previsto la rimozione, la caratterizzazione, il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati, secondo quanto stabilito dal protocollo siglato tra la struttura commissariale, Provincia di Caserta, Città Metropolitana di Napoli, Sapna, Gisec e Arpac.



Per il territorio casertano, la Provincia continua a coordinare le attività con Gisec, la società partecipata che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti, garantendo il supporto operativo previsto dall'accordo.



«Il completamento di questo primo intervento rappresenta un risultato importante e conferma l'efficacia della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte», ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ringraziando il commissario straordinario Fabio Ciciliano e tutti gli enti impegnati nel programma. L'obiettivo è proseguire con interventi analoghi sulle altre strade provinciali interessate dal fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti.