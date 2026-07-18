Terra dei Fuochi, incendiato cassone di un camion

Il container, impiegato come supporto logistico per i lavori in corso, è stato incendiato per cause che sono ora al vaglio degli investigatori

Un nuovo episodio riaccende l'attenzione sulla delicata attività di risanamento ambientale nella Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore è stato dato alle fiamme un container utilizzato dalla società incaricata delle operazioni di bonifica nelle aree degli ex insediamenti rom di Giugliano e Caivano, territori da anni al centro dell'emergenza ambientale legata allo smaltimento illecito dei rifiuti. Il container, impiegato come supporto logistico per i lavori in corso, è stato incendiato per cause che sono ora al vaglio degli investigatori. L'episodio si è verificato in una delle aree interessate dagli interventi di recupero ambientale, dove nel tempo sono stati accumulati ingenti quantitativi di rifiuti abbandonati illegalmente.



La società colpita dall'atto incendiario opera nell'ambito del programma di bonifiche coordinato dal Commissario Unico per le Bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, che da tempo segue gli interventi di messa in sicurezza e recupero dei siti contaminati della Terra dei Fuochi.



L'incendio ha destato particolare preoccupazione perché interessa un cantiere impegnato in un'attività strategica per il risanamento del territorio, da anni segnato dalla presenza di discariche abusive e dallo sversamento incontrollato di rifiuti, fenomeni che hanno avuto pesanti ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica.



Sull'accaduto sono state avviate immediatamente le indagini per chiarire la natura dell'episodio e individuare gli eventuali responsabili. Gli investigatori dovranno accertare se si sia trattato di un gesto doloso finalizzato a intimidire la società impegnata nei lavori oppure di un incendio riconducibile ad altre cause.



Le verifiche sono in corso e non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni elemento utile, compresa l'eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza o testimonianze che possano contribuire a ricostruire l'accaduto.



L'episodio si inserisce in un contesto particolarmente delicato, caratterizzato da un'intensa attività di bonifica volta a restituire aree compromesse alla collettività e a contrastare le conseguenze di decenni di gestione illecita dei rifiuti. Le operazioni coordinate dalla struttura commissariale proseguono con l'obiettivo di mettere in sicurezza i siti contaminati e completare il recupero ambientale di una delle zone simbolo dell'emergenza rifiuti in Campania.