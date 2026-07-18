Task force a Piazza Garibaldi, forze dell'ordine e grandi pulizie

L'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato aumentare la percezione di sicurezza nell'area, dall'altro contrastare situazioni di degrado

Piazza Garibaldi finisce al centro di un'operazione straordinaria di controllo finalizzata a rafforzare sicurezza, legalità e decoro urbano. La zona, considerata uno dei principali biglietti da visita della città per migliaia di pendolari e turisti che arrivano dalla stazione ferroviaria, è stata interessata da una vasta attività di verifica disposta d'intesa tra la Prefettura e il Comune di Napoli. L'iniziativa è stata coordinata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Napoli.



L'obiettivo dell'intervento è duplice: da un lato aumentare la percezione di sicurezza nell'area, dall'altro contrastare situazioni di degrado e garantire maggiore cura degli spazi pubblici.



Accanto ai controlli delle forze dell'ordine è stata prevista anche un'azione sul fronte del decoro urbano. Per questo motivo sono stati coinvolti alcuni operatori di Asia, l'azienda comunale incaricata della gestione dei servizi di igiene urbana, impegnati nelle attività di pulizia e ripristino delle condizioni dell'area.



Piazza Garibaldi, punto nevralgico della mobilità cittadina e luogo di passaggio quotidiano per migliaia di persone, è da tempo al centro dell'attenzione delle istituzioni per le problematiche legate alla sicurezza, alla presenza di fenomeni di illegalità e alle condizioni di degrado segnalate da residenti e commercianti.



L'operazione potrebbe rappresentare solo il primo passo di un piano più ampio. Non è infatti escluso che controlli analoghi possano essere effettuati già nelle prossime ore anche in altre zone della città, con l'obiettivo di estendere le verifiche e rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.