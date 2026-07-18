Tamponemento sull'A1 verso Napoli, la vittima 16enne è una ragazza e si chiamava Noemi

La vettura è rimasta completamente distrutta e la sedicenne è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo

Ha un nome la giovane vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione Napoli. Si chiamava Noemi Balzanelli, aveva 16 anni ed era residente in provincia di Mantova. La ragazza - e non un ragazzo come era precedentemente emerso - stava raggiungendo il Sud Italia insieme ai genitori e al fratellino per trascorrere le vacanze estive quando il viaggio si è trasformato in tragedia. Il violento schianto si è verificato all'altezza del chilometro 704,5 dell'Autosole. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava la famiglia, una Citroën C3 Aircross secondo le ultime verifiche degli investigatori, si è scontrata violentemente con un mezzo pesante.L'impatto è stato devastante. La vettura è rimasta completamente distrutta e la sedicenne è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Teano, supportati da un'autogru del comando provinciale di Caserta, hanno lavorato a lungo per estrarla dall'auto, ma per Noemi non c'era ormai più nulla da fare.Gravissimo anche il bilancio per il resto della famiglia. Il padre Alessandro, la madre e il fratello minore sono rimasti seriamente feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente.I genitori della ragazza sono stati trasportati all'ospedale civile di Caserta, dove sono ricoverati per le lesioni riportate nello schianto. Il fratellino, le cui condizioni sono apparse particolarmente critiche fin dai primi soccorsi, è stato invece trasferito in elicottero all'ospedale Santobono di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata.La dinamica dell'incidente è ancora al centro delle indagini della Polizia Stradale di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, l'autovettura avrebbe tamponato il camion che la precedeva, ma gli investigatori stanno verificando tutti gli elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti allo schianto. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche una manovra effettuata poco prima dell'impatto, ma al momento non sono state formulate conclusioni ufficiali.Le operazioni di soccorso hanno richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, impegnati sia nell'estrazione dei feriti sia nella messa in sicurezza del tratto autostradale.L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda lungo la carreggiata in direzione Napoli durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.Nel frattempo la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d'indagine per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. La salma della giovane è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove sarà eseguito l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria.Gli inquirenti hanno inoltre disposto il sequestro dei telefoni cellulari delle persone coinvolte e stanno acquisendo tutti gli elementi utili all'inchiesta, comprese eventuali immagini di videosorveglianza e i dati tecnici dei veicoli, per chiarire le cause del tragico incidente costato la vita alla giovane Noemi Balzanelli.