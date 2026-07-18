Investito nel Vesuviano, muore in ospedale

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure

Non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'uomo di 83 anni rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada a Castellammare di Stabia. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto, trasformando quello che inizialmente sembrava un grave incidente stradale in una tragedia. L'investimento si è verificato nella mattinata di ieri in corso Garibaldi, l'arteria che costeggia la Villa Comunale e il lungomare stabiese, una delle zone più frequentate del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, Ugo Schettino stava attraversando la carreggiata insieme alla moglie quando è stato travolto da uno scooter condotto da un giovane di 22 anni.



L'impatto è stato particolarmente violento. L'83enne è stato scaraventato sull'asfalto riportando ferite gravissime, mentre la moglie è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote e non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Anche il motociclista è rimasto lievemente ferito nell'incidente.



Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'anziano prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche e, dopo una prima stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



Nonostante i tentativi del personale sanitario di salvargli la vita, l'83enne è morto nella notte a causa delle gravissime ferite riportate nell'investimento.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali testimonianze e immagini di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per accertare le responsabilità e verificare l'esatta dinamica dell'accaduto.



La morte di Ugo Schettino riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulla tutela dei pedoni, soprattutto nelle aree urbane maggiormente frequentate. L'autorità giudiziaria valuterà ora la posizione del giovane alla guida dello scooter sulla base degli accertamenti tecnici e degli esiti delle indagini in corso.