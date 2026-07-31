Tagliano la saracinesca e svaligiano la farmacia

L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali nella zona, già in passato interessate da episodi simili

Furto nelle prime ore del mattino alla Farmacia Petrone di via Manzoni, a Posillipo. I ladri hanno agito in pochi minuti, riuscendo a entrare nell'attività e a portare via il fondo cassa, lasciando però numerosi danni all'interno dei locali. Secondo quanto riferito dai titolari, il colpo ha provocato conseguenze ben più pesanti del valore della refurtiva: sono state danneggiate la saracinesca d’ingresso, diverse suppellettili, la cassa automatica, le videocamere di sorveglianza e numerosi cassetti, rovistati durante la ricerca di denaro."Un furto messo in atto in pochi minuti – spiegano i titolari – purtroppo solo tre anni fa, con le stesse modalità, un analogo episodio era stato commesso nella stessa farmacia di via Manzoni".Sul posto sono intervenuti i carabinieri, arrivati immediatamente per effettuare i primi accertamenti e verificare l'entità dei danni. Massimo Petrone ha espresso un ringraziamento alle forze dell’ordine per il rapido intervento.L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali nella zona, già in passato interessate da episodi simili.