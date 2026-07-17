Sviene in via Toledo per un malore, ladro gli ruba gli occhiali mentre arrivano i soccorsi

avrebbe approfittato della confusione per impossessarsi degli occhiali e allontanarsi

Ha accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza mentre si trovava in via Toledo, a Napoli. Approfittando della situazione e dell'arrivo dei sanitari del 118, un uomo avrebbe rubato gli occhiali della vittima, lasciati sul tavolo del locale dove si trovava. Secondo quanto riferito, il malore sarebbe stato provocato dalla sclerosi multipla di cui soffre la persona colpita. Mentre i presenti prestavano i primi soccorsi e l'ambulanza interveniva per assisterlo, il ladro avrebbe approfittato della confusione per impossessarsi degli occhiali e allontanarsi.



Sull'episodio è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato duramente l'accaduto. «Si tratta di un atto squallido e disumano. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza il responsabile sarà individuato», ha dichiarato Borrelli, auspicando che il presunto autore del furto venga identificato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.