Svaligia i B&B, l'appello dei titolari

«La situazione sta diventando insostenibile», spiegano i gestori

Un uomo sarebbe finito nel mirino di diversi gestori di strutture ricettive del centro di Napoli, dopo una serie di presunti tentativi di intrusione ai danni di alcuni B&B. Secondo quanto segnalato dagli operatori, il soggetto avrebbe tentato di accedere alle strutture forzando porte e serrature. In un video diffuso dai gestori si vedrebbe l’uomo mentre cerca di scassinare l’ingresso di un’altra attività, un episodio che avrebbe accresciuto la preoccupazione tra gli esercenti della zona.



I titolari delle strutture ricettive riferiscono di aver già presentato numerose denunce alle autorità competenti, ma lamentano il ripetersi degli episodi e chiedono interventi più incisivi per prevenire nuovi tentativi di effrazione.



«La situazione sta diventando insostenibile», spiegano i gestori, che dichiarano di vivere con il timore costante di subire furti o danneggiamenti. Da qui l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine per un rafforzamento dei controlli e per un intervento tempestivo finalizzato a individuare il responsabile.



I gestori invitano inoltre chiunque possa fornire informazioni utili a rivolgersi alle autorità, con l’obiettivo di contribuire all’identificazione della persona segnalata e porre fine ai continui episodi denunciati.