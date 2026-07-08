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Svaligia i B&B, l'appello dei titolari

«La situazione sta diventando insostenibile», spiegano i gestori

A cura di Redazione
08 luglio 2026 08:30
Svaligia i B&B, l'appello dei titolari -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Un uomo sarebbe finito nel mirino di diversi gestori di strutture ricettive del centro di Napoli, dopo una serie di presunti tentativi di intrusione ai danni di alcuni B&B. Secondo quanto segnalato dagli operatori, il soggetto avrebbe tentato di accedere alle strutture forzando porte e serrature. In un video diffuso dai gestori si vedrebbe l’uomo mentre cerca di scassinare l’ingresso di un’altra attività, un episodio che avrebbe accresciuto la preoccupazione tra gli esercenti della zona.

I titolari delle strutture ricettive riferiscono di aver già presentato numerose denunce alle autorità competenti, ma lamentano il ripetersi degli episodi e chiedono interventi più incisivi per prevenire nuovi tentativi di effrazione.

«La situazione sta diventando insostenibile», spiegano i gestori, che dichiarano di vivere con il timore costante di subire furti o danneggiamenti. Da qui l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine per un rafforzamento dei controlli e per un intervento tempestivo finalizzato a individuare il responsabile.

I gestori invitano inoltre chiunque possa fornire informazioni utili a rivolgersi alle autorità, con l’obiettivo di contribuire all’identificazione della persona segnalata e porre fine ai continui episodi denunciati.

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