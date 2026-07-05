Studentessa 16enne gravissima dopo un incidente

La giovane è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico per la riduzione di un ematoma cranico

Doveva essere una serata di musica e divertimento, ma si è trasformata in un dramma per una studentessa di 16 anni di Caserta, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì, mentre in città era in corso il concerto-evento del antante Olly.

La giovane, studentessa del liceo classico "Pietro Giannone", viaggiava come passeggera su una moto guidata da un amico. Erano da poco passate le 22 quando il mezzo stava percorrendo corso Giannone, provenendo da piazza Vanvitelli, in direzione del centro cittadino.



Secondo una prima ricostruzione, la moto si è schiantata contro alcune transenne collocate trasversalmente sulla carreggiata per interdire il traffico veicolare nell'ambito del piano predisposto per la gestione della viabilità in occasione del concerto. Stando a quanto emerso, le barriere erano state installate già dalla mattinata e sarebbero state prive di catarifrangenti o altri dispositivi luminosi che ne facilitassero la visibilità nelle ore notturne.



L'impatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Sant'Antonio. Dopo aver urtato le transenne, il conducente avrebbe perso il controllo della motocicletta, che è scivolata sull'asfalto andando a terminare la propria corsa contro un'auto parcheggiata lungo la strada. La sedicenne è stata invece sbalzata dalla sella, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando gravissime lesioni.



Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti e passanti, richiamati dal forte rumore provocato dallo schianto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I sanitari hanno trovato la ragazza priva di conoscenza e, vista la gravità del quadro clinico, hanno proceduto all'intubazione prima del trasferimento d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.



Una volta giunta in ospedale, la giovane è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico per la riduzione di un ematoma cranico. Attualmente è ricoverata nel reparto di terapia intensiva, dove si trova in coma farmacologico. La prognosi resta riservata e saranno determinanti le prossime 48-72 ore per valutare l'evoluzione delle sue condizioni e l'eventuale miglioramento del quadro clinico.



Ben diverse le conseguenze per il ragazzo che era alla guida della moto. Il giovane ha riportato soltanto lievi ferite ed è stato dimesso nella stessa serata dopo le cure ricevute.



Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e a verificare ogni aspetto legato alla sicurezza del dispositivo di chiusura della strada predisposto per l'evento. La motocicletta è stata posta sotto sequestro, mentre gli investigatori stanno acquisendo testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza utili a chiarire le responsabilità.



Nella serata di venerdì, lungo corso Giannone, era presente anche una pattuglia dei carabinieri impegnata nei servizi di controllo legati alla manifestazione. Il giorno successivo sull'asfalto erano ancora visibili i segni dei rilievi eseguiti dagli investigatori e le tracce dell'impatto che ha profondamente scosso la città, trasformando una serata di festa in un episodio segnato dalla paura e dall'angoscia per le condizioni della giovane studentessa.