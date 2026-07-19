Spazzolata norvegese in arrivo contro l'afa

Intanto le previsioni parlano di giornate caratterizzate da temperature elevate fin dalle prime ore del mattino

Napoli si prepara ad affrontare il momento più critico dell'attuale ondata di calore. Dopo diversi giorni di temperature elevate, il Ministero della Salute ha innalzato il livello di allerta, prevedendo il bollino rosso per domenica e lunedì, il massimo grado di rischio previsto dal sistema nazionale di monitoraggio delle ondate di calore. Nella giornata di oggi la città resta in livello arancione, ma con l'inizio della nuova settimana le condizioni climatiche peggioreranno ulteriormente. Il livello 3 indica infatti un'ondata di calore intensa e prolungata, con effetti potenzialmente pericolosi non solo per le persone più fragili, ma per l'intera popolazione.



Le previsioni parlano di giornate caratterizzate da temperature elevate fin dalle prime ore del mattino. Intorno alle 8 si registreranno già valori compresi tra i 26 e i 27 gradi, mentre nelle ore più calde il termometro raggiungerà i 32 gradi. A rendere ancora più pesante la situazione sarà soprattutto l'elevato tasso di umidità, che farà salire la temperatura percepita fino a 38 gradi.



Anche le ore notturne offriranno poco sollievo. Le cosiddette "notti tropicali", con temperature costantemente elevate e forte umidità, renderanno difficile il riposo, soprattutto nei quartieri più densamente abitati e nelle abitazioni prive di adeguati sistemi di climatizzazione.



L'allerta sanitaria riguarda in particolare le categorie considerate più vulnerabili: anziani, bambini piccoli, persone affette da patologie croniche e soggetti particolarmente esposti al caldo. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore centrali della giornata, mantenersi costantemente idratati e prestare particolare attenzione ai soggetti più fragili.



Dopo settimane di caldo intenso, però, le previsioni indicano un cambiamento ormai vicino. Secondo gli esperti, l'arrivo di una massa d'aria più fresca proveniente dal Nord Europa determinerà un progressivo abbassamento delle temperature su gran parte della Penisola.



Per la Campania bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il cambiamento è atteso a partire da mercoledì 22 luglio, quando anche il Sud sarà raggiunto dall'aria più fresca, con un calo delle temperature di circa 5-6 gradi. Le massime torneranno così su valori più vicini alle medie stagionali, comprese tra 30 e 33 gradi, segnando la fine di questa intensa fase di caldo africano.



Fino ad allora, però, Napoli dovrà fare i conti con un weekend particolarmente difficile, caratterizzato da sole intenso, afa persistente e condizioni climatiche che richiedono la massima prudenza, soprattutto durante le ore più calde della giornata.