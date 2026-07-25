Spari nella movida, vittima in codice rosso
Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per individuare il responsabile
Paura nella notte nel centro di Napoli, dove una sparatoria ha lasciato ferito un uomo di 33 anni. L’episodio è avvenuto in via San Sebastiano, una delle strade della zona centrale della città, nelle prime ore della mattina.L’allarme è scattato intorno alle 5, quando gli agenti della Polizia sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione relativa alla presenza di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. Il 33enne è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del personale sanitario del 118. In un primo momento è stato trasportato al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini in codice rosso, per poi essere trasferito all’Ospedale del Mare, dove i medici hanno riscontrato una ferita alla spalla provocata da un proiettile.Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla sparatoria né la dinamica precisa dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell’episodio e capire se si sia trattato di un agguato, di una lite degenerata o di un altro tipo di situazione.Sul caso stanno indagando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, del commissariato Dante e della Squadra Mobile di Napoli, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per individuare il responsabile degli spari e chiarire il contesto nel quale è maturato l’episodio.