Spara all'ex moglie nel cimitero di Torre, poi si barrica all'interno

Il personale del 118 ha prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento in ospedale

Paura nel Napoletano per una violenta aggressione avvenuta all'interno del cimitero di Torre Annunziata, dove un uomo di 71 anni ha sparato contro l'ex moglie, ferendola gravemente, per poi barricarsi in una cappella e aprire il fuoco anche contro gli agenti intervenuti sul posto. La vicenda si è consumata intorno a mezzogiorno, quando il 71enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto la donna, una 63enne, all'interno dell'area cimiteriale e avrebbe esploso diversi colpi di pistola. La vittima è stata raggiunta dai proiettili alle gambe e al basso ventre, riportando ferite considerate gravi.Immediato l'intervento dei soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento in ospedale, dove è stata affidata alle cure dei sanitari per le conseguenze delle ferite riportate.Dopo l'aggressione, l'uomo si sarebbe allontanato e avrebbe trovato rifugio all'interno di una cappella del cimitero, dove si sarebbe barricato. Durante le fasi dell'intervento delle forze dell'ordine avrebbe anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione degli agenti, aumentando la tensione della situazione.Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Torre Annunziata, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e il personale della Squadra Mobile. Dopo una delicata operazione, i poliziotti sono riusciti a raggiungere l'uomo, disarmarlo e procedere al suo arresto.Il 71enne è stato accompagnato negli uffici di polizia e la sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che coordina le indagini. Gli investigatori dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, chiarire il movente dell'aggressione e verificare ogni dettaglio relativo all'arma utilizzata.L'episodio riporta nuovamente l'attenzione sul fenomeno della violenza nelle relazioni terminate, con particolare riferimento ai casi in cui la separazione o la fine di un rapporto diventano terreno di conflitto e rischio per l'incolumità delle persone coinvolte.