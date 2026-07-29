Spaccata e furto ad effetto in farmacia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza

Prosegue la scia di episodi criminosi che negli ultimi giorni sta alimentando la preoccupazione ad Aversa. Dopo la rissa avvenuta in piazza Vittorio Emanuele e il furto ai danni del bar Atron, nella notte i malviventi hanno colpito un'altra attività commerciale del centro storico: la farmacia Fabozzi, situata in piazza Duomo. Il raid è stato messo a segno intorno alle 4 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero prima posizionato alcuni bidoni della raccolta dei rifiuti lungo la strada, probabilmente per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine o facilitare la fuga.

Successivamente il gruppo avrebbe infranto la grande vetrina dell'attività commerciale, riuscendo a introdursi all'interno della farmacia. L'azione ha provocato ingenti danni ai locali: l'ingresso è stato completamente devastato, con vetri sparsi ovunque, espositori danneggiati e numerosi prodotti finiti sul pavimento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati saranno analizzati per ricostruire l'esatta dinamica del colpo e identificare gli autori.

L'episodio arriva in un momento particolarmente delicato per la città, già segnata da una serie di fatti di cronaca che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati il furto al bar Atron, conclusosi con l'arresto del presunto responsabile da parte dei carabinieri, una nuova rissa in piazza Vittorio Emanuele e le continue segnalazioni dei residenti sulle criticità nell'area della stazione ferroviaria.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale de La Politica che Serve, Mario De Michele, che ha chiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza.

«Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine – ha dichiarato – la situazione continua a essere preoccupante. I commercianti ogni sera abbassano le serrande senza sapere se il giorno dopo troveranno ancora integra la propria attività. È necessario adottare provvedimenti straordinari per garantire maggiore sicurezza ai cittadini».

Nel frattempo il tema resta al centro dell'agenda istituzionale. Il sindaco Franco Matacena ha più volte sollecitato Prefettura e Questura a intensificare i controlli sul territorio, chiedendo anche la convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La riunione è stata fissata per domani in Prefettura, dove saranno valutate le possibili misure da adottare per fronteggiare l'ondata di episodi criminosi che sta interessando la città.