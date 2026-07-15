Sigilli ad un centro medico estetico abusivo

Proprio mentre stava per essere effettuata un'iniezione sul viso, i poliziotti si sono qualificati interrompendo il trattamento

Un centro di medicina estetica completamente abusivo è stato scoperto e sequestrato dalla Polizia Locale di Afragola al termine di un'operazione condotta sotto copertura. Gli agenti, fingendosi normali clienti interessati a sottoporsi a trattamenti estetici, sono riusciti a documentare l'attività illecita e a bloccare l'ambulatorio poco prima che venissero effettuate delle iniezioni sul volto di uno dei finti pazienti. L'intervento è stato eseguito dagli uomini della Polizia Locale, diretti dal comandante Antonio Piricelli, nell'ambito di una serie di controlli finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e a tutelare la salute dei cittadini.



L'operazione sotto copertura



Per raccogliere prove concrete, gli agenti hanno fissato un appuntamento presso il centro, situato in piazza Castello, presentandosi come normali clienti intenzionati a sottoporsi a trattamenti di medicina estetica.



Dopo una consulenza preliminare, gli operatori della struttura si preparavano a eseguire procedure invasive mediante l'utilizzo di siringhe e farmaci. Proprio mentre stava per essere effettuata un'iniezione sul viso, i poliziotti si sono qualificati interrompendo il trattamento e dando il via all'ispezione dei locali.



Sequestrati farmaci, filler e attrezzature



Nel corso dei controlli è stato ispezionato l'intero immobile, una struttura di circa 150 metri quadrati attrezzata con numerosi macchinari destinati ai trattamenti di medicina estetica.



All'interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato siringhe, creme per il viso, acido ialuronico, filler, vitamine, prodotti biorivitalizzanti e altra strumentazione utilizzata per eseguire interventi estetici.



Nel centro erano presenti anche alcune clienti, identificate durante le operazioni di polizia.



Tre denunciati e struttura sotto sequestro



Gli accertamenti successivi hanno consentito di verificare che l'attività veniva esercitata in violazione della normativa sanitaria nazionale e regionale, senza le autorizzazioni previste.



Per questo motivo tre persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di esercizio abusivo della professione, mentre l'intera struttura è stata sottoposta a sequestro penale.



Nel corso dell'operazione è stato inoltre sequestrato uno smartphone che, secondo gli investigatori, veniva utilizzato per fissare gli appuntamenti con i clienti e organizzare i trattamenti.



L'attività rientra nel piano di controlli disposto dalla Polizia Locale di Afragola per contrastare le strutture sanitarie abusive e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, soprattutto in un settore delicato come quello della medicina estetica, dove interventi eseguiti da personale non autorizzato possono comportare gravi rischi per i pazienti.