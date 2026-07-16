In arrivo violenti temporali con forte rischio di grandine

A destare particolare attenzione è l'ultimo bollettino dello European Storm Forecast Experiment

L'Italia si trova divisa in due dal punto di vista meteorologico. Se il Centro-Sud continua a fare i conti con un'intensa ondata di calore e temperature che in diverse aree sfiorano i 40 gradi, il Nord è invece alle prese con il rischio di violenti fenomeni temporaleschi che potrebbero interessare vaste porzioni della Pianura Padana nelle prossime ore. A destare particolare attenzione è l'ultimo bollettino dello European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), il centro europeo specializzato nella previsione dei fenomeni convettivi intensi, che ha emesso per la prima volta dall'inizio dell'anno un'allerta di livello 3, il grado massimo previsto dalla propria scala di valutazione.



Si tratta del livello di rischio più elevato utilizzato dagli esperti e indica la possibilità che si sviluppino fenomeni meteorologici particolarmente intensi. L'allerta non significa che eventi estremi interesseranno tutte le aree coinvolte, ma evidenzia la presenza di condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di temporali di forte intensità.



Le regioni maggiormente osservate sono Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con particolare attenzione ai settori della Pianura Padana e della provincia di Ferrara, dove tra il pomeriggio e la notte potrebbero svilupparsi sistemi temporaleschi organizzati e persistenti.



Secondo gli esperti, gli scenari più critici comprendono precipitazioni molto abbondanti in tempi ridotti, grandinate di eccezionale intensità con chicchi che potrebbero raggiungere un diametro compreso tra i 5 e gli 8 centimetri, raffiche di vento superiori ai 130 chilometri orari e la possibile formazione di supercelle, le strutture temporalesche più violente.



Non viene esclusa nemmeno la possibilità di tornado localizzati, soprattutto nelle aree dove i temporali potrebbero interagire con la brezza proveniente dall'Adriatico settentrionale. Si tratta, precisano gli specialisti, di uno scenario potenziale elaborato dai modelli previsionali, che richiede particolare attenzione ma non implica che tutti questi fenomeni si verificheranno necessariamente.



I primi effetti dell'instabilità atmosferica sono già stati registrati in diverse zone del Nord Italia. Nel Pordenonese dieci allievi dell'Accademia Militare di Modena sono rimasti feriti in modo non grave dopo essere stati investiti dall'onda d'urto provocata dalla caduta di un fulmine durante un temporale.



Sulle Dolomiti di Sesto, invece, un violento acquazzone ha provocato il distacco di una frana, senza causare vittime o feriti, ma confermando l'elevata instabilità del territorio in presenza di precipitazioni intense.



Sul fronte opposto continua invece l'emergenza caldo. Le temperature elevate stanno mettendo a dura prova soprattutto le categorie più fragili. A Cremona un bambino di undici anni è stato salvato dopo essere rimasto chiuso per circa quaranta minuti all'interno di un'automobile parcheggiata sotto il sole, mentre a Sassari l'amministrazione comunale ha predisposto una rete di "rifugi climatici", spazi pubblici climatizzati destinati ad accogliere i cittadini durante le ore più calde della giornata.



Gli esperti ricordano che le ondate di calore possono avere conseguenze significative non solo sulla salute fisica, aumentando il rischio di colpi di calore, disidratazione e malori, ma anche sul benessere psicologico, contribuendo ad aggravare condizioni di ansia, stress e depressione.



Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'effettiva evoluzione del quadro meteorologico e individuare le aree che potrebbero essere maggiormente interessate dai fenomeni più intensi. Per questo motivo la raccomandazione rivolta alla popolazione è quella di seguire costantemente gli aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile e dai servizi meteorologici ufficiali, evitando di sottovalutare un'evoluzione che potrebbe cambiare rapidamente nel corso della giornata.