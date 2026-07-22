Sigilli a veterinario abusivo, nell'ambulatorio tre cuccioli senza vita

L'attività ispettiva rientra nei controlli svolti dai carabinieri del NAS per contrastare l'esercizio irregolare di attività sanitarie

Un ambulatorio veterinario abusivo è stato scoperto ad Avellino dai carabinieri del NAS di Salerno all'interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per animali. Al termine dei controlli, due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria con l'accusa di esercizio abusivo della professione veterinaria. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari, l'attività sanitaria sarebbe stata svolta all'interno di locali privi delle autorizzazioni previste e senza i requisiti necessari per l'esercizio della professione.Durante l'ispezione, i carabinieri hanno sequestrato diversi materiali utilizzati per l'attività, tra cui dispositivi medici, presidi sanitari e farmaci veterinari soggetti a prescrizione.All'interno della struttura sono stati inoltre rinvenuti i corpi senza vita di tre cuccioli di barboncino, risultati privi di microchip identificativo. Sul ritrovamento sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti, che dovranno chiarire le circostanze della morte degli animali e la loro eventuale provenienza.L'attività ispettiva rientra nei controlli svolti dai carabinieri del NAS per contrastare l'esercizio irregolare di attività sanitarie e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e del benessere animale.Le indagini proseguiranno per ricostruire l'intero quadro della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.