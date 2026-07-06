Si stacca il bordo della piscina, ragazza finisce nel vuoto

L'elicottero sanitario Felix 2 ha quindi raggiunto la località cilentana e ha trasferito la giovane all'ospedale

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi in località Giungatelle, nel territorio comunale di Montecorice, dove una giovane di 22 anni, residente a Salerno, è rimasta ferita dopo una caduta di circa tre metri causata dal cedimento di una staccionata a bordo piscina. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nella casa di villeggiatura della propria famiglia quando, per cause ancora in corso di accertamento, la barriera di protezione avrebbe improvvisamente ceduto sotto il suo peso. La giovane è così precipitata nel vuoto, riportando diversi traumi che hanno richiesto un immediato intervento sanitario.



Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari presenti nell'abitazione, che hanno contattato il 118. Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, ha prestato le prime cure alla 22enne e, valutata la dinamica dell'incidente e le condizioni della paziente, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.



L'elicottero sanitario Felix 2 ha quindi raggiunto la località cilentana e ha trasferito la giovane all'ospedale di Salerno, dove è stata sottoposta agli accertamenti diagnostici e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sul suo quadro clinico.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate e gli agenti della polizia locale di Montecorice, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento della staccionata e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.



Le verifiche dovranno stabilire se il cedimento sia stato determinato da un improvviso guasto strutturale, dall'usura della barriera o da altri fattori. L'area interessata è stata posta all'attenzione delle autorità competenti, che proseguiranno gli accertamenti nelle prossime ore.