Lite tra pizzaiolo e turisti: denunce e feriti

La discussione, inizialmente verbale, sarebbe poi rapidamente degenerata fino a sfociare in momenti di tensione

Una lite tra i gestori di un locale e alcuni turisti è degenerata nella serata di ieri nei Quartieri Spagnoli, a Napoli, in un episodio che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per questioni legate all’occupazione dei tavoli all’esterno dell’esercizio commerciale. La discussione, inizialmente verbale, sarebbe poi rapidamente degenerata fino a sfociare in momenti di tensione. Durante la colluttazione, uno dei turisti coinvolti, un uomo di 54 anni di nazionalità tunisina, avrebbe riportato delle lesioni. L’uomo è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Napoli, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni.



Sul posto, in via Concezione a Montecalvario, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. La posizione delle persone coinvolte è ora al vaglio degli investigatori, mentre proseguono le verifiche su quanto accaduto nel cuore della movida napoletana.