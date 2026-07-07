Si scontrano due moto, i conducenti in ospedale

Il fatto che entrambi indossassero il casco avrebbe contribuito a limitare le conseguenze della caduta

Incidente lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove due motociclisti sono rimasti feriti dopo uno scontro avvenuto nel tratto compreso tra San Mango Piemonte ed Eboli, in direzione nord. L’impatto si è verificato intorno alle 21, nei pressi dell’uscita di Eboli. Coinvolti due uomini, rispettivamente di 21 e 34 anni, che viaggiavano a bordo delle due motociclette. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due mezzi si sarebbero urtati per cause non ancora chiarite, forse a seguito di un tamponamento.



Lo scontro è stato particolarmente violento: entrambi i conducenti avrebbero perso il controllo delle moto, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando traumi, contusioni e sospette fratture agli arti. Il fatto che entrambi indossassero il casco avrebbe contribuito a limitare le conseguenze della caduta, evitando un bilancio ancora più grave.



Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, insieme agli ausiliari dell’ANAS e ai mezzi di supporto per la rimozione dei veicoli.



Per prestare assistenza ai feriti sono intervenute due ambulanze: una della V.O.P.I. Volontari Pronto Intervento e una della Croce Bianca. I sanitari hanno stabilizzato i due motociclisti sul posto e successivamente li hanno trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per gli accertamenti e le cure necessarie.



Le condizioni dei due feriti non desterebbero particolare preoccupazione: entrambi avrebbero riportato lesioni importanti, ma non sarebbero in pericolo di vita.



Restano ora da chiarire le cause precise dello scontro. Gli agenti della Polizia Stradale stanno raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della dinamica, anche attraverso eventuali testimonianze e i rilievi effettuati sul tratto autostradale interessato dall’incidente.