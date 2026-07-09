Esplode fabbrica di botti: morti madre e figlio

Il fragore delle deflagrazioni è stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza

Tragedia a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, dove una violenta esplosione all'interno di una polveriera di un'azienda pirotecnica ha provocato due vittime. A perdere la vita sono stati Simone Colle, 30 anni, e sua madre Teresa Tozzi, 60 anni. L'incidente è avvenuto all'interno della pirotecnica Mattei, nella frazione di Borgorose. Secondo le prime informazioni raccolte, una serie di tre esplosioni si sarebbe verificata intorno alle 9.08, interessando una delle strutture utilizzate come deposito e lavorazione del materiale pirotecnico.



Il fragore delle deflagrazioni è stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza, provocando allarme tra i residenti della zona. Dall'area dell'azienda si è alzata una vasta colonna di fumo visibile anche dai centri vicini.



Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi di soccorso. Le squadre di emergenza hanno operato per mettere in sicurezza l'area e verificare la presenza di eventuali altre persone coinvolte.



Oltre alle due vittime, infatti, sarebbero state registrate anche altre persone ferite, sulle cui condizioni sono in corso accertamenti. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire: gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi necessari per stabilire cosa abbia provocato l'esplosione e se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza previste.



L'area della pirotecnica è stata raggiunta dalle forze dell'ordine per consentire le verifiche tecniche e raccogliere elementi utili alle indagini. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Borgorose, colpita dalla morte di due persone appartenenti alla stessa famiglia.