Si schiantano nella notte: auto distrutte

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli

Ancora un grave incidente stradale nel cuore di Napoli. Nella notte due automobili si sono scontrate lungo Corso Umberto I, in un impatto particolarmente violento che ha provocato pesanti danni ai veicoli coinvolti e riacceso il dibattito sulla sicurezza lungo una delle principali arterie cittadine. Le immagini diffuse sui social mostrano le due vetture seriamente danneggiate, con le parti anteriori e posteriori completamente deformate dalla forza dell'urto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e non sono state rese note le cause che hanno portato allo scontro.



Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli, e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità per consentire la messa in sicurezza dell'area.



Le autorità stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto per accertare eventuali responsabilità. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo Corso Umberto I, una strada da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per l'elevato numero di incidenti e l'intenso traffico, soprattutto nelle ore notturne.