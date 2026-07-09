Si schianta con un camion, Giovanni muore in ospedale

Il giovane era stato soccorso immediatamente dopo l’impatto e trasferito in condizioni critiche in ospedale

Non ce l’ha fatta Giovanni Caiazzo, il giovane di 28 anni originario di Gragnano rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Statale Sorrentina, nel territorio di Seiano, frazione di Vico Equense. Dopo ore di apprensione e dopo il disperato tentativo dei sanitari di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto durante la notte a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro. Il giovane era stato soccorso immediatamente dopo l’impatto e trasferito in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Vista la complessità del quadro clinico, i medici avevano successivamente disposto il trasferimento presso l’ospedale del Mare di Napoli, struttura attrezzata per gestire le emergenze più gravi. Nonostante le cure e gli interventi dell’équipe sanitaria, le conseguenze del violento incidente si sono rivelate purtroppo irreversibili.



Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’incidente si sarebbe verificato lungo la SS145 Sorrentina, una delle arterie più trafficate della penisola. Il camion coinvolto nello scontro viaggiava in direzione Napoli, mentre il giovane si trovava a bordo del suo scooter diretto verso Sorrento. Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati provocando un impatto violentissimo.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità e comprendere cosa abbia determinato la collisione tra il mezzo pesante e lo scooter.



La notizia della morte di Giovanni Caiazzo ha suscitato profondo dolore nella comunità di Gragnano, dove il giovane era conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da una perdita improvvisa e drammatica.



L’incidente riporta ancora una volta sotto i riflettori il tema della sicurezza lungo la Statale Sorrentina, una strada strategica per i collegamenti della zona ma anche teatro, negli anni, di numerosi sinistri, alcuni dei quali con conseguenze mortali. Residenti e automobilisti tornano a chiedere maggiore attenzione, controlli e interventi capaci di ridurre i rischi su un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di persone.



Mentre continuano le indagini per fare piena luce sull’accaduto, resta il dolore per la scomparsa di un giovane di appena 28 anni, la cui vita si è spezzata troppo presto in un incidente che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.