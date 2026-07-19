Si rompe la lama del tagliaerba e gli stacca un piede, via con l'elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica

Momenti di apprensione questa mattina nelle campagne di Perdifumo, dove un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione di un terreno agricolo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 48enne stava utilizzando un tagliaerba quando, improvvisamente, una componente dell’attrezzatura avrebbe ceduto. La lama del macchinario si sarebbe staccata colpendolo con violenza a un piede e provocandogli una profonda ferita, accompagnata da una copiosa perdita di sangue.



La situazione è apparsa subito seria. Dopo l’allarme lanciato per richiedere i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari della postazione di San Marco di Castellabate, che hanno prestato le prime cure all’uomo e hanno provveduto a stabilizzarlo in attesa del trasferimento in ospedale.



Considerata la gravità della lesione riportata, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il 48enne è stato quindi trasportato d’urgenza in una struttura ospedaliera di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti e gli interventi necessari.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I militari stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato il cedimento della lama e se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza durante l’utilizzo dell’attrezzatura.