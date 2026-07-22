Si picchiano con le pietre: distrutte auto e abitazioni danneggiate

L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona che hanno assistito alla scena

Momenti di tensione nel cuore di Trastevere, a Roma, dove una violenta lite tra due persone senza fissa dimora è degenerata in un fitto lancio di pietre, provocando danni a diverse auto in sosta e mettendo in pericolo anche alcuni residenti. L'episodio si è verificato in piazza Mastai, dove, secondo le prime ricostruzioni, una coppia di cittadini stranieri avrebbe iniziato a discutere animatamente. La situazione è rapidamente sfuggita di mano e, al culmine del litigio, i due avrebbero staccato alcuni blocchi di pietra dalla pavimentazione della piazza, utilizzandoli come oggetti da lanciare.



La furia della coppia ha causato danni ad almeno sette automobili parcheggiate nella zona. Alcuni dei grossi frammenti di pietra hanno colpito anche un edificio che affaccia sulla piazza, mandando in frantumi la finestra di un appartamento al primo piano.



All'interno dell'abitazione si trovavano una donna e il figlio di appena sei anni. La madre, accortasi di quanto stava accadendo all'esterno, è riuscita a chiudere la finestra pochi istanti prima che venisse centrata da una pietra. Il vetro è andato completamente in frantumi, ma fortunatamente né la donna né il bambino sono rimasti feriti.



L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena e temuto conseguenze ben più gravi, considerato il passaggio di numerosi pedoni in una delle piazze più frequentate del quartiere romano.



Le forze dell'ordine sono intervenute per riportare la situazione alla calma e avviare gli accertamenti sull'accaduto. Saranno ora le indagini a ricostruire nel dettaglio la dinamica della lite e ad accertare eventuali responsabilità per i danni provocati ai veicoli e all'abitazione.