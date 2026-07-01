Si mette a litigare nel centro commerciale, ma era ricercato per rapina e viene arrestato

Durante le verifiche sull'identità dell'uomo coinvolto, è emerso che il 39enne era destinatario di un ordine di carcerazione

Una lite scoppiata nel parcheggio di un centro commerciale ha portato all'arresto di un uomo ricercato per una rapina commessa alcuni anni fa. È accaduto ad Atripalda, dove i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di cattura nei confronti di un 39enne di nazionalità nigeriana. I militari della locale Stazione erano intervenuti in seguito alla segnalazione di un diverbio per futili motivi all'interno del parcheggio. Durante le verifiche sull'identità dell'uomo coinvolto, è emerso che il 39enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino.



Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per una rapina commessa nel capoluogo piemontese nel 2019. Una volta accertata la sua posizione, i carabinieri hanno proceduto all'arresto.



Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato trasferito nella casa circondariale di Avellino, dove dovrà scontare una pena di un anno e sei mesi di reclusione.