Si avvicina ad una ragazza in strada e la palpeggia nelle parti intime

L'uomo è stato inseguito e raggiunto poco distante

Momenti di tensione nel centro di Napoli, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, risultato inoltre privo di regolare documentazione per la permanenza sul territorio italiano, è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti a offendere e per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. L'intervento è scattato nella serata di ieri in piazza Municipio, dove gli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile erano impegnati in un servizio di ordine pubblico. Durante il pattugliamento i poliziotti hanno notato una giovane donna in evidente stato di agitazione.



La ragazza ha attirato l'attenzione degli agenti indicando un uomo che, secondo quanto riferito, si stava allontanando rapidamente dalla zona. Agli operatori avrebbe raccontato di essere stata avvicinata poco prima e di aver subito un palpeggiamento improvviso da parte dello sconosciuto.



I poliziotti sono immediatamente intervenuti per fermare il presunto responsabile. L'uomo è stato inseguito e raggiunto poco distante, in via Santa Brigida, dove è stato bloccato dagli agenti.



Durante il controllo personale è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama della lunghezza di circa 10 centimetri, motivo per il quale è scattata anche la contestazione relativa al porto di arma od oggetto atto a offendere.



Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei suoi confronti sono inoltre state avviate le procedure relative alla posizione irregolare sul territorio italiano.



Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e tutti gli elementi della vicenda.