Segue il navigatore e finisce sulla scalinata

Per rimuovere la Ford Tourneo è stato necessario l’intervento del Soccorso Stradale

Momenti di sorpresa e curiosità ieri a San Marco di Castellabate, dove un automobilista è rimasto bloccato con la propria vettura su una scalinata situata nei pressi del porto turistico. L’uomo, alla guida di una Ford Tourneo, si sarebbe affidato alle indicazioni del navigatore satellitare, finendo però in una stradina non adatta al passaggio del veicolo. Il conducente si è accorto dell’errore soltanto quando ormai la situazione era diventata difficile da risolvere: l’auto era rimasta incastrata tra i gradini, senza possibilità di proseguire e con il rischio di provocare danni alla carrozzeria o alla struttura della scalinata nel tentativo di effettuare una retromarcia.



La particolare scena ha attirato rapidamente l’attenzione di residenti, commercianti e dei numerosi turisti presenti nella zona del porto. In tanti si sono fermati per assistere alle operazioni di recupero, alcuni anche per cercare di offrire un aiuto al conducente e capire come poter riportare il mezzo sulla strada.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Castellabate, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità durante tutte le fasi dell’intervento, evitando che la presenza di curiosi e altri veicoli potesse creare ulteriori difficoltà.



Per rimuovere la Ford Tourneo è stato necessario l’intervento del Soccorso Stradale Rega, che ha effettuato un’operazione particolarmente delicata. Grazie all’utilizzo delle attrezzature necessarie e a una serie di manovre precise, il mezzo è stato lentamente riportato sulla carreggiata senza causare danni né alla vettura né alla scalinata.



L’episodio si è concluso senza conseguenze per il conducente, ma ha regalato una scena insolita ai tanti presenti che in quel momento si trovavano nella zona del porto turistico. Un caso che richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di prestare particolare prudenza nell’utilizzo dei navigatori satellitari, soprattutto nei centri storici e nelle aree caratterizzate da vicoli stretti, scalinate e percorsi non pensati per il transito delle automobili.