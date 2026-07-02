Scoppia cassetta elettrica e finisce in fiamme

il fumo ha rapidamente invaso l'area circostante

Momenti di apprensione nel centro di Napoli, dove un forte boato ha richiamato l'attenzione di residenti e passanti lungo Corso Umberto. Secondo le prime informazioni, una cassetta elettrica ha improvvisamente preso fuoco nella parte finale dello stradone, provocando un'esplosione e sprigionando una densa nube di fumo nero, ben visibile anche a distanza.



L'episodio ha destato preoccupazione tra le persone presenti in zona, mentre il fumo ha rapidamente invaso l'area circostante.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per mettere in sicurezza la zona e avviare gli accertamenti. Restano da chiarire le cause dell'incendio, mentre si verifica l'eventuale presenza di danni o ulteriori criticità legate all'impianto elettrico.