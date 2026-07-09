Scoperta piazzo di spaccio nel parcheggio dell'ospedale

I militari hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta

Un parcheggio trasformato in una piazza di spaccio, proprio all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Rione Traiano nel corso di un servizio di controllo del territorio che ha portato all'arresto di un pusher e alla segnalazione di un assuntore di droga. I militari hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta. Il suo comportamento ha attirato l'attenzione della pattuglia: non sembrava attendere nessuno né aveva intenzione di entrare nella struttura sanitaria. Dopo alcuni minuti è stato osservato mentre incontrava un'altra persona. Lo scambio è durato pochi istanti: una banconota da 50 euro passata di mano e, in cambio, una dose di cocaina.



A quel punto i carabinieri sono intervenuti bloccando entrambi. L'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il presunto spacciatore, un 52enne già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione e cessione di droga.



L'operazione rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio condotta dai carabinieri nell'area dei Monti Lattari, dove nel giro di meno di dieci ore sono stati arrestati altri tre presunti pusher.



Il primo intervento è stato eseguito a Sant'Antonio Abate. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di un 56enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, i militari hanno rinvenuto dosi di crack e hashish, due bilancini elettronici di precisione e una pistola con la matricola abrasa. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.



Un secondo arresto è stato effettuato a Lettere, dove un 41enne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato fermato all'interno di un locale in via Depugliano. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 52 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina e 86 grammi di sostanza utilizzata per il taglio degli stupefacenti. Le successive verifiche hanno permesso di recuperare anche altre 45 dosi di cocaina occultate nelle tubature di scarico dell'edificio. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L'ultimo intervento è avvenuto a Castellammare di Stabia. I carabinieri hanno sorpreso un 24enne del posto subito dopo aver ceduto una stecca di hashish a un ragazzo di 16 anni. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre il presunto spacciatore è stato arrestato.



Le operazioni confermano l'intensificazione dei controlli da parte dell'Arma nelle aree ritenute maggiormente esposte ai fenomeni dello spaccio, con particolare attenzione ai luoghi sensibili e ai territori dove il traffico di sostanze stupefacenti continua a rappresentare una delle principali emergenze sul fronte della sicurezza.