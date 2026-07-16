Scooter si schianta contro va Ncc, ci sono feriti gravi

I militari dell'Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dello scontro

Un incidente stradale che ha coinvolto due scooter e un van si è verificato nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli. Il bilancio è di tre persone ferite, una delle quali trasportata in ospedale in codice rosso. Lo scontro è avvenuto in via Piano, all'altezza del civico 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei due scooter, un giovane di 24 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni hanno richiesto cure immediate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.



Ferita anche la passeggera che viaggiava sullo stesso scooter, trasferita in codice azzurro all'ospedale di Boscotrecase per gli accertamenti e le cure del caso.



Il conducente del secondo motociclo è stato invece trasportato, sempre in codice azzurro, all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.



Illeso il conducente del van coinvolto nell'incidente, che non ha riportato conseguenze fisiche.



I militari dell'Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause dello scontro, accertare le responsabilità e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti che ha portato all'impatto tra i tre veicoli.