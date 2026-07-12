Scomparso dalla mattina e ritrovato senza vita in un cantiere

Purtroppo, nel corso delle perlustrazioni, le squadre di terra hanno individuato il corpo dell'uomo

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 54enne di origini siciliane scomparso nella mattinata di ieri nel territorio di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Dopo ore di apprensione e un'imponente macchina dei soccorsi messa in campo per rintracciarlo, l'uomo è stato trovato senza vita all'interno di un cantiere abbandonato. La tragica scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio, ponendo fine alle speranze dei familiari che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, avevano denunciato la sua scomparsa.Secondo le prime informazioni, il 54enne lavorava in un ristorante e nella mattinata si erano improvvisamente perse le sue tracce. L'ultimo avvistamento risalirebbe proprio alla zona di Sessa Aurunca, dove l'uomo sarebbe stato visto prima di far perdere ogni contatto. Il telefono cellulare risultava irraggiungibile e ogni tentativo di rintracciarlo da parte dei parenti si è rivelato vano. La situazione ha spinto la famiglia a rivolgersi tempestivamente alle forze dell'ordine, facendo scattare il protocollo previsto per le persone scomparse.Subito dopo la segnalazione è stato predisposto un articolato piano di ricerca, coordinato attraverso un Posto di Comando Avanzato allestito nell'area interessata. Alle operazioni hanno preso parte numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con il personale del distaccamento di Mondragone impegnato nelle perlustrazioni del territorio. A supporto delle attività sono intervenuti anche gli specialisti TAS (Topografia Applicata al Soccorso), incaricati di pianificare e coordinare le ricerche sul campo, insieme al nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che ha utilizzato droni per sorvolare le aree più difficili da raggiungere. Alle operazioni hanno collaborato inoltre le forze dell'ordine, impegnate nella raccolta di informazioni utili per restringere il campo delle ricerche.Per diverse ore i soccorritori hanno battuto strade, terreni e zone isolate del territorio sessano, concentrando l'attenzione nei luoghi in cui il 54enne avrebbe potuto essersi diretto. Purtroppo, nel corso delle perlustrazioni, le squadre di terra hanno individuato il corpo dell'uomo all'interno di un cantiere dismesso situato nel comune di Sessa Aurunca. Per lui non c'era ormai più nulla da fare e il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.Terminate le operazioni di recupero della salma, l'area è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire agli investigatori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Al momento le cause della morte non sono ancora state chiarite e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull'accaduto. Saranno gli esami medico-legali e gli ulteriori rilievi eseguiti sul luogo del ritrovamento a stabilire cosa sia successo nelle ore successive alla scomparsa dell'uomo.Le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a ricostruire gli ultimi spostamenti del 54enne, così da fare piena luce sulle circostanze che hanno portato al tragico epilogo.