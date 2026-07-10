Candair ed elicottero si scontrano in volo

Le autorità continuano a monitorare l'evoluzione del fronte di fuoco, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente

Momenti di tensione durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio nelle campagne di Guspini, nel sud-ovest della Sardegna. Nel corso di un intervento aereo, un Canadair e un elicottero Super Puma della flotta antincendio regionale sono entrati in contatto, rendendo necessario un immediato atterraggio di emergenza per entrambi i velivoli. L'incidente si è verificato mentre i mezzi erano impegnati nei lanci d'acqua sulle fiamme. A seguito dell'urto si è spezzato il cavo lungo circa 30 metri che sosteneva la Bambi Bucket, la benna flessibile utilizzata dall'elicottero per il prelievo e il rilascio dell'acqua sulle aree interessate dall'incendio.



Atterraggio d'emergenza senza conseguenze



Dopo il contatto, sia il Canadair sia il Super Puma hanno interrotto immediatamente le operazioni e raggiunto un'area sicura per effettuare un atterraggio precauzionale, così da consentire tutte le verifiche tecniche necessarie.



Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna ha confermato che la manovra si è svolta senza criticità e che entrambi gli equipaggi sono rimasti illesi. I controlli sui velivoli serviranno ora ad accertare l'entità dei danni e le cause che hanno portato al contatto durante le delicate operazioni di spegnimento.



Le operazioni antincendio proseguono



Nonostante l'imprevisto, le attività di contrasto al rogo non si sono fermate. Per garantire la continuità dell'intervento è stato infatti impiegato un altro Canadair, decollato dalla base di Olbia, che ha preso parte alle operazioni di contenimento dell'incendio insieme alle squadre impegnate a terra.



Le autorità continuano a monitorare l'evoluzione del fronte di fuoco, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente tra i due mezzi aerei.