Scippano collana d'oro ferendo la vittima: presi due minori

sono indagati, a vario titolo, per i reati di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate

Sono stati rintracciati e arrestati dalla Polizia di Stato due minorenni ritenuti gravemente indiziati di aver messo a segno una violenta rapina avvenuta lo scorso 18 aprile nel centro di Napoli, in una delle aree più frequentate durante le serate della movida cittadina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avrebbero aggredito un ragazzo per impossessarsi della collana che indossava. Con uno strappo improvviso sarebbero riusciti a portare via il gioiello, una collana in oro con ciondolo di considerevole valore economico, provocando alla vittima lesioni personali successivamente giudicate guaribili in dieci giorni.



Dopo la denuncia e i primi accertamenti, sono scattate le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che attraverso l'analisi degli elementi raccolti e delle attività investigative ha identificato i due presunti responsabili dell'aggressione.



Sulla base delle risultanze investigative, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso nei confronti dei due ragazzi una misura cautelare di affidamento in comunità, successivamente eseguita dagli agenti della Polizia di Stato.



I due minorenni sono indagati, a vario titolo, per i reati di rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dall'ordinamento, le contestazioni dovranno essere valutate nel corso dell'iter giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.