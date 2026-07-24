Scippa una turista e la ferisce al collo, poi attacca anche un familiare

L'allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti gli agenti

Ancora un episodio di violenza nel centro di Napoli, dove una turista straniera è rimasta ferita durante uno scippo avvenuto nella zona di Porta Nolana. Un uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia Municipale con l'accusa di aver strappato una collana d'oro dal collo della donna, provocandole lesioni e tentando poi di fuggire. Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe individuato la vittima tra i numerosi turisti presenti nell'area e, approfittando di un momento di distrazione, le avrebbe strappato con violenza la collana che indossava. Il gesto ha causato una ferita al collo della donna, rimasta sotto choc per l'accaduto.



L'allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto autore dello scippo dopo un breve inseguimento. Durante le fasi dell'arresto, però, l'uomo avrebbe reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al fermo.



Secondo quanto riferito, il sospettato avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti, arrivando ad aggredire uno dei poliziotti municipali, che ha riportato alcune lesioni. Nella concitazione sarebbe stato aggredito anche un familiare della turista, intervenuto nel tentativo di aiutare la vittima e fermare il responsabile.



L'uomo è stato quindi arrestato e accompagnato negli uffici competenti, mentre la Polizia Municipale ha avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L'attività investigativa ha permesso di raccogliere gli elementi utili da trasmettere all'Autorità giudiziaria.



Nella giornata di giovedì 23 luglio, al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha ritenuto legittimo l'arresto, disponendo inizialmente la custodia cautelare nel carcere di Poggioreale in attesa del processo con rito abbreviato.



Successivamente, il collegio giudicante ha disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. L'indagato dovrà rimanere nella propria abitazione e non potrà comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, in attesa dei prossimi sviluppi dell'iter giudiziario.



L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno degli scippi ai danni dei turisti nelle zone più frequentate del centro storico di Napoli, soprattutto nei pressi di stazioni, mercati e principali punti di accesso alla città, dove negli ultimi mesi sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine.