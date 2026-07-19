Scioperi dei trasporti, inizia una settimana da incubo

Tra il 20 e il 26 luglio sono previste diverse mobilitazioni nazionali e locali

Ultima settimana di luglio all'insegna degli scioperi, con possibili disagi per chi viaggia. Tra il 20 e il 26 luglio sono previste diverse mobilitazioni nazionali e locali che interesseranno soprattutto il settore dei trasporti, con ripercussioni su voli, treni, traghetti e trasporto pubblico. Per il trasporto aereo, la giornata più critica sarà martedì 21 luglio, quando è in programma lo sciopero nazionale di EasyJet, indetto dall'Usb, con possibili ritardi e cancellazioni. Restano garantiti i voli nelle fasce protette 7-10 e 18-21. Nella stessa giornata incroceranno le braccia anche i dipendenti di diverse società aeroportuali: Geasar (Olbia e Alghero), Alha e Mle-Bcube (Malpensa), Gh Napoli, Sky Services (Salerno) e Uab Dat Lt (Palermo).



Il 22 e 23 luglio sarà la volta dei lavoratori di Grandi Navi Veloci (GNV), che sciopereranno dalle ore 12 del 22 fino alle 12 del giorno successivo, con possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi.



Per il settore ferroviario, lo sciopero nazionale è previsto dalle 21 del 23 luglio alle 21 del 24 luglio e interesserà i treni ad alta velocità e regionali, ad eccezione di Italo.



Il 24 luglio sono inoltre previste diverse agitazioni locali, tra cui quella dei dipendenti di Sita Sud a Salerno, che si fermeranno dalle 9 alle 13, oltre agli scioperi di Rfi Verona, delle aziende di trasporto delle Marche e di Ferrovie del Sud Est in Puglia.



Chiuderà la settimana lo sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco, in programma il 25 luglio dalle 15 alle 18. Saranno comunque garantiti gli interventi di soccorso tecnico urgente.



Nel corso della settimana sono previste anche altre mobilitazioni locali del trasporto pubblico in Toscana, Liguria, Lazio, Sardegna e Puglia, con possibili disagi per pendolari e turisti. Chi ha in programma di mettersi in viaggio è invitato a verificare in anticipo lo stato del proprio servizio di trasporto.