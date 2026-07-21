Sciacalli nel bar sotto sequestro, presi in quattro

Il bottino, pari a qualche centinaio di euro, è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari

Hanno preso di mira le slot machine ancora presenti all'interno di un bar distrutto da un incendio e sottoposto a sequestro giudiziario. Per il furto, avvenuto domenica mattina a Polla, i Carabinieri hanno denunciato quattro persone, tutte residenti nel comune valdianese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i malviventi si sono introdotti nel locale, già devastato dal rogo del 12 giugno, e hanno forzato le slot machine per impossessarsi del denaro contenuto al loro interno. La struttura era ancora sotto sequestro nell'ambito delle indagini sull'incendio, per il quale è stato arrestato un 51enne del posto, mentre proseguono le ricerche del presunto complice.



I responsabili, però, non avevano considerato che una telecamera di videosorveglianza fosse ancora funzionante. Grazie alle immagini registrate, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, sono riusciti in breve tempo a identificare i presunti autori del colpo e a risalire anche alla persona in possesso delle slot machine sottratte. Il contamonete è stato successivamente recuperato, abbandonato in un terreno.



Al termine delle indagini, i militari della Stazione di Polla, guidati dal maresciallo Angelo Solimene, hanno denunciato quattro persone, a vario titolo, per furto, violazione dei sigilli e ricettazione.



Il bottino, pari a qualche centinaio di euro, è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Va ricordato che le responsabilità degli indagati saranno accertate nel corso dell'eventuale procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.