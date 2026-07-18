Schianto sulla Statale, un bimbo di 16 mesi tra i feriti

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118, supportati da altre ambulanze intervenute successivamente

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo la Statale 87, l'arteria che collega Benevento e Campobasso. Lo scontro, avvenuto nel territorio comunale di Morcone, ha coinvolto due automobili che, dopo il violento impatto, sono rimaste completamente distrutte. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Mercedes Classe A e una Fiat 500. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, soccorse immediatamente dopo l'impatto.



Tra i feriti anche un bambino di appena 16 mesi, residente con la famiglia a San Marco dei Cavoti. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Pio - Rummo" di Benevento, dove i medici hanno disposto il ricovero e il monitoraggio delle sue condizioni. Nonostante il codice di massima urgenza, secondo le prime informazioni, il quadro clinico del bambino non sembrerebbe destare particolare preoccupazione.



L'allarme ha fatto scattare una macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118, supportati da altre ambulanze intervenute successivamente, i carabinieri della Stazione di Morcone e i vigili del fuoco.



Proprio i caschi rossi hanno avuto il compito di estrarre dalle lamiere contorte delle vetture le persone rimaste coinvolte nello schianto, consentendo ai sanitari di prestare loro le prime cure e trasferirle nelle strutture ospedaliere per gli accertamenti necessari.



La strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell'ordine, impegnate ora a ricostruire la dinamica dell'incidente e a stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno provocato la collisione tra i due veicoli.



Gli accertamenti tecnici proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto e verificare la presenza di eventuali fattori che possano aver contribuito allo scontro.