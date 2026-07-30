Schianto sulla Statale, ci sono 5 feriti

La perdita di aderenza avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente

Paura nella tarda serata di martedì lungo la strada statale Nola-Villa Literno, nei pressi dello svincolo di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, dove un grave incidente stradale ha provocato il ferimento di cinque persone. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dello schianto ci sarebbe stato lo scoppio improvviso di uno pneumatico dell'autovettura sulla quale viaggiavano le cinque persone. La perdita di aderenza avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al conducente, che non sarebbe più riuscito a governare la traiettoria dell'auto.

La carambola e lo schianto

Dopo lo scoppio della gomma, la vettura avrebbe iniziato a sbandare violentemente lungo la carreggiata, procedendo per alcuni metri in modo incontrollato prima di terminare la corsa contro il guardrail.

L'impatto è stato particolarmente violento: l'auto si è fermata al centro della carreggiata con l'abitacolo completamente deformato, intrappolando al suo interno tutti gli occupanti.

La situazione ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi, vista la gravità dello scenario trovato dai primi soccorritori.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, con una squadra del distaccamento di Marcianise.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste bloccate nell'abitacolo. Utilizzando il gruppo oleodinamico, hanno tagliato le lamiere accartocciate della vettura e creato un varco per permettere l'estrazione dei feriti.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente delicate, considerata la posizione dell'auto e le condizioni dei passeggeri.

Cinque feriti trasferiti in ospedale

Una volta estratti dalle lamiere, tutti e cinque gli occupanti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con diverse ambulanze.

I feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni giudicate critiche per la dinamica dell'incidente e per la violenza dell'impatto. Sono in corso gli accertamenti medici per stabilire l'entità precisa delle lesioni riportate.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi necessari e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Gli investigatori dovranno accertare ogni dettaglio dell'accaduto, verificando le condizioni del veicolo, dello pneumatico e della carreggiata, oltre alla dinamica che ha portato alla perdita di controllo dell'automobile.

L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione sulla statale, con disagi per gli automobilisti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.