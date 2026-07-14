Schiaffo alla cliente del lido, scatta il Tso

Il giorno successivo, secondo quanto ricostruito, lo stesso uomo avrebbe aggredito anche il gestore della struttura turistica

Le immagini del sistema di videosorveglianza di uno stabilimento balneare di Pinetamare, a Castel Volturno, avrebbero documentato la dinamica di un'aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una cliente della struttura. Nei filmati si vedrebbe il gesto improvviso e violento compiuto da un uomo di origine centroafricana nei confronti della donna, che sarebbe stata colpita mentre si trovava all'interno dello stabilimento senza aver avuto alcun comportamento provocatorio. Il giorno successivo, secondo quanto ricostruito, lo stesso uomo avrebbe aggredito anche il gestore della struttura turistica. Dopo il secondo episodio è intervenuta la Polizia di Stato, che lo ha fermato e denunciato. L'uomo è stato poi rilasciato a piede libero.



Dagli accertamenti sarebbe emersa una situazione di forte instabilità psichica: il soggetto non sarebbe stato ritenuto idoneo né per un trattamento sanitario obbligatorio né per la detenzione in carcere. Una condizione che, secondo quanto denunciato, solleva interrogativi sulla gestione di persone con gravi disturbi comportamentali e sui sistemi di prevenzione e assistenza.



La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di protocolli più efficaci per affrontare situazioni in cui emergono contemporaneamente esigenze sanitarie, sociali e di sicurezza pubblica, evitando che il peso della gestione ricada sui cittadini, sugli operatori e sugli stessi soggetti fragili coinvolti.