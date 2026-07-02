Scappano all'alt dei carabinieri in scooter e finiscono contro l'auto: muore conducente

il passeggero è stato fermato dai carabinieri ed è attualmente a disposizione degli investigatori

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri al termine di un inseguimento con i carabinieri lungo la costa abruzzese. Il tragico incidente si è verificato tra Città Sant'Angelo e Silvi, al confine tra le province di Pescara e Teramo. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 20 uno scooter con due persone a bordo non si sarebbe fermato all'alt imposto dai militari dell'Arma, dando così inizio a un inseguimento lungo la strada statale 16. La fuga, stando ai primi accertamenti, sarebbe partita dal territorio di Montesilvano.



Durante le ricerche è intervenuta anche una seconda pattuglia dei carabinieri proveniente dalla stazione di Città Sant'Angelo. Arrivati nei pressi della rotatoria al confine con Silvi, i due fuggitivi avrebbero improvvisamente invertito il senso di marcia e, nel tentativo di superare alcune automobili, si sarebbero scontrati frontalmente con una delle vetture di servizio che procedeva nella direzione opposta.



L'impatto è stato violentissimo. Il conducente dello scooter è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato fermato dai carabinieri ed è attualmente a disposizione degli investigatori.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'inseguimento e verificare ogni elemento utile all'indagine.