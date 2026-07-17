Scappa dall'America Centrale, latitante si rifugia in Costiera

La svolta è arrivata quando ha esibito il documento d'identità per registrarsi in una casa vacanze

Pensava di potersi nascondere tra i turisti della Costiera sorrentina, ma è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato. In manette è finito Ronald James Turner, 70enne canadese ricercato a livello internazionale su mandato dell'Interpol per presunte truffe e reati fiscali commessi in Honduras. L'uomo è stato bloccato mercoledì in una struttura ricettiva extralberghiera di Sant'Agnello, al confine con Sorrento, al termine di un'attività investigativa coordinata dagli agenti del commissariato di Sorrento.



Secondo quanto ricostruito, Turner era arrivato in Italia circa un mese fa, utilizzando il proprio passaporto. Proprio durante i controlli di frontiera era scattata la segnalazione collegata al mandato di cattura internazionale emesso su richiesta delle autorità honduregne, che lo ritengono responsabile di numerose truffe per un valore complessivo di circa 4 milioni di dollari.



Per diverse settimane il ricercato è riuscito a evitare l'arresto. La svolta è arrivata quando ha esibito il documento d'identità per registrarsi in una casa vacanze della penisola sorrentina. I dati inseriti nel portale "Alloggiati Web" hanno fatto scattare l'allerta automatica, consentendo all'Interpol di informare il commissariato di Sorrento.



Gli agenti si sono recati nella struttura, trovandola inizialmente vuota. Dopo aver perlustrato la zona senza esito, hanno predisposto un servizio di appostamento nelle vicinanze. Al rientro del 70enne è scattato il blitz: l'uomo è stato fermato senza opporre resistenza.



Secondo quanto riferito dagli investigatori, Turner avrebbe ammesso di essere convinto che in Italia non sarebbe stato riconosciuto. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della decisione della Corte d'Appello sulla richiesta di estradizione avanzata dall'Honduras.