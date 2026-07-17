Scappa a piede e getta una pistola nella fuga, preso 19enne

L'operazione rientra nel programma di intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli nell'ambito del piano di contrasto alla criminalità diffusa e alla detenzione illegale di armi. Le attività, concentrate in particolare nel centro storico e nel quartiere di Bagnoli, hanno portato al recupero di una pistola con relativo munizionamento, al sequestro di droga e alla denuncia di un giovane sorpreso alla guida senza patente.L'operazione rientra nel programma di intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla ricerca di armi clandestine e al controllo del territorio nelle aree ritenute più sensibili della città.Uno degli interventi più significativi è stato effettuato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Carlo-Arena durante un servizio di pattugliamento nel centro storico. In piazzetta Sedil Capuano i poliziotti hanno notato uno scooter con due persone a bordo e hanno deciso di procedere al controllo.Nel corso delle verifiche, il passeggero, accortosi della presenza degli agenti, avrebbe estratto e lanciato a terra un'arma da fuoco prima di fuggire a piedi tra le strade della zona. Il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre i poliziotti hanno immediatamente recuperato la pistola, una Browning calibro 7,65, risultata completa di un caricatore con otto cartucce.Il conducente dello scooter, un 19enne, è stato invece identificato e denunciato per guida senza patente. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del passeggero in fuga e verificare la provenienza dell'arma sequestrata.Un secondo intervento è stato eseguito nel quartiere di Bagnoli dagli agenti dell'omonimo commissariato. Durante le attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno ispezionato uno stabile della zona, rinvenendo e sequestrando 49 cartucce calibro .45 Hollow Point, munizioni particolarmente potenti, oltre a circa 10 grammi di marijuana.Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto agli accertamenti tecnici previsti, mentre proseguono le indagini per individuare chi avesse la disponibilità delle munizioni e della sostanza stupefacente.Le operazioni confermano il rafforzamento dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il possesso illecito di armi e le attività criminali sul territorio, con servizi mirati che continueranno anche nei prossimi giorni nei diversi quartieri della città.