Sarno, arrestato scippatore 17enne

Gli accertamenti si sono concentrati anche sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona

Avrebbe affiancato un’anziana mentre era alla guida di uno scooter e le avrebbe strappato la busta che aveva con sé, contenente denaro, documenti personali e altri effetti. Per questo un 17enne di Sarno è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno ed è stato trasferito in una comunità. Il giovane è accusato di furto con strappo per un episodio avvenuto lo scorso 17 giugno a Sarno ai danni di una donna di 78 anni.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era appena uscita da una farmacia in viale Margherita e stava facendo rientro a casa quando sarebbe stata raggiunta da uno scooter. Il conducente, dopo essersi avvicinato, le avrebbe sottratto con uno strappo una busta contenente un portafoglio, circa 40 euro in contanti, documenti personali, medicinali, le chiavi dell’abitazione e un telefono cellulare.Dopo la denuncia presentata dall’anziana sono scattate le indagini dei carabinieri della stazione di Sarno, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Lenza della Procura per i Minorenni di Salerno.Gli accertamenti si sono concentrati anche sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Attraverso i filmati, i militari sarebbero riusciti a individuare il modello dello scooter utilizzato per il colpo e successivamente a risalire al presunto autore.Nel corso delle verifiche è stata inoltre recuperata la busta sottratta alla donna, ritrovata con all’interno il portafoglio ormai privo del denaro.Gli investigatori sono poi risaliti all’abitazione del giovane sospettato. Durante l’interrogatorio di garanzia, il 17enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità.Il giudice, valutati gli elementi raccolti dagli inquirenti, ha disposto la misura cautelare con il trasferimento del ragazzo in una comunità. Le indagini proseguono per eventuali ulteriori approfondimenti sulla vicenda.