Rubate 80 fiale di Fentanyl dall'ospedale: è emergenza nazionale

Sul caso stanno indagando i carabinieri del NAS, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta

Fiale di fentanyl, uno degli oppioidi sintetici più potenti e pericolosi utilizzati in ambito medico, sono scomparse dalla cassaforte dei farmaci dell’Ospedale Israelitico di Roma, nel quartiere Magliana. A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti della struttura sanitaria, dopo la scoperta dell’ammanco. Secondo le prime informazioni, sarebbero state sottratte circa 80 fiale della sostanza, impiegata come anestetico e nel trattamento del dolore intenso, ma sempre più ricercata anche nel mercato illecito degli stupefacenti per i suoi effetti altamente narcotici.



Sul caso stanno indagando i carabinieri del NAS, mentre la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Un elemento che emerge dai primi accertamenti è l’assenza di segni di effrazione sulla cassaforte: ciò lascia ipotizzare che chi ha preso le fiale fosse in possesso delle chiavi o avesse comunque accesso autorizzato all’area.



La vicenda ha immediatamente attivato anche i livelli istituzionali più alti. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione d’urgenza presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Salute, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e della Regione Lazio, oltre ai dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze.



Nel frattempo, il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione interna per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nella gestione dei farmaci stupefacenti. Nei prossimi giorni è prevista una nuova convocazione del tavolo di monitoraggio sul piano nazionale anti-fentanyl, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e controllo per evitare episodi simili.