Rubano quasi due tonnellate di ferro dal cantiere della Tav

All’interno del veicolo sono stati trovati diversi attrezzi normalmente utilizzati per forzare serrature e manufatti

I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 46 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Maria a Vico, ritenuti, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza, presunti responsabili dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale effettuato nei pressi del cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria, lungo via Cancello, nel territorio di Maddaloni.I militari hanno fermato per un controllo un autocarro Fiat Iveco con cassone a bordo del quale viaggiavano i due uomini. Durante le verifiche e la successiva perquisizione del mezzo, i carabinieri hanno rinvenuto circa 1.800 chilogrammi di materiale ferroso, ritenuto dagli investigatori proveniente dal vicino cantiere ferroviario.All’interno del veicolo sono stati inoltre trovati diversi attrezzi normalmente utilizzati per forzare serrature e manufatti.Il materiale recuperato e gli strumenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Per i due occupanti del mezzo è invece scattata la denuncia all’autorità giudiziaria competente. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza del materiale e l’eventuale coinvolgimento in altri episodi.