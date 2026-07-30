Rubano in spiaggia, scatta il foglio di via

Gli agenti, durante i controlli effettuati sul territorio, hanno proceduto alla verifica del veicolo utilizzato dai due sospettati

Non potranno tornare nel territorio comunale di Capaccio Paestum per un anno i due uomini ritenuti coinvolti in un furto avvenuto sul litorale della città dei templi. La Questura di Salerno ha infatti emesso due provvedimenti di divieto di ritorno nei confronti di un 59enne e di un 29enne, entrambi residenti ad Agropoli e già noti alle forze dell'ordine per precedenti legati a episodi di furto e furto aggravato.La misura di prevenzione è stata adottata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura dopo gli accertamenti effettuati in seguito a un episodio verificatosi lo scorso 10 luglio lungo la costa di Paestum, in un periodo caratterizzato dalla presenza di numerosi turisti e bagnanti.Il furto sotto l'ombrelloneSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini sarebbero stati individuati dalla polizia locale di Capaccio Paestum dopo un intervento scattato in seguito alla segnalazione di un furto ai danni di un bagnante.Gli agenti, durante i controlli effettuati sul territorio, hanno proceduto alla verifica del veicolo utilizzato dai due sospettati. All'interno dell'auto sarebbero stati trovati alcuni oggetti personali che, secondo gli accertamenti successivi, erano stati sottratti poco prima a una persona presente sulla spiaggia.Per i due è quindi scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di furto in concorso.La decisione della QuesturaGli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa, uniti ai precedenti specifici dei due soggetti, hanno portato la Questura di Salerno ad adottare una misura di prevenzione più incisiva: il divieto di ritorno nel Comune di Capaccio Paestum.Il provvedimento impedisce ai destinatari di fare nuovamente ingresso nel territorio comunale per un periodo di dodici mesi. Una misura pensata per prevenire la possibile reiterazione di comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.Controlli rafforzati sul litoraleL'intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo predisposte dalle forze dell'ordine nelle località turistiche della provincia di Salerno, soprattutto durante la stagione estiva, quando l'afflusso di visitatori sulle spiagge aumenta e con esso anche il rischio di episodi di microcriminalità.Le autorità continuano a monitorare le aree maggiormente frequentate, con particolare attenzione ai litorali e ai luoghi di maggiore aggregazione, per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.