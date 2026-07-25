Rubano auto nei Paesi Vesuviani e scappano dal posto di blocco

Per i due giovani sono scattate le misure previste dall’autorità giudiziaria

Rubano un’auto e tentano la fuga alla vista della Polizia, ma vengono bloccati dopo un breve inseguimento. È accaduto giovedì pomeriggio a Cercola, dove due giovani di 20 e 22 anni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I protagonisti della vicenda sono S.D. e S.C., entrambi residenti a Ponticelli. Gli agenti del Commissariato Ponticelli li hanno notati in via Argine, a bordo di un’autovettura. Alla vista della pattuglia, il conducente ha improvvisamente accelerato, ignorando l’alt imposto dai poliziotti.



Ne è nato un breve inseguimento durante il quale i due hanno abbandonato il veicolo, tentando di proseguire la fuga a piedi. Dopo una colluttazione e non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a bloccarli e a procedere all’arresto.



Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’auto sulla quale viaggiavano era stata rubata poco prima nel territorio del Comune di Massa di Somma. Il veicolo è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario.



Per i due giovani sono scattate le misure previste dall’autorità giudiziaria, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.