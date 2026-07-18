Ruba un'auto e va a sbattere nella fuga

Dopo l'impatto, l'uomo ha abbandonato la Fiat Panda incidentata ed è scappato a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine

Ha rubato un'auto parcheggiata davanti a un'abitazione ad Atena Lucana, ma la fuga è terminata con un incidente lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Protagonista della vicenda un uomo che, dopo essersi schiantato con la vettura rubata all'interno di una galleria, è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore della mattina in contrada Fuorchi, nella zona dello Scalo di Atena Lucana. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente si è impossessato di una Fiat Panda che era parcheggiata all'esterno di un'abitazione, per poi allontanarsi imboccando l'autostrada A2 in direzione Salerno.



La corsa, però, è durata pochi chilometri. Giunto nei pressi di Sicignano degli Alburni, il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, andando a schiantarsi contro le barriere di sicurezza all'interno di una galleria.



Dopo l'impatto, l'uomo ha abbandonato la Fiat Panda incidentata ed è scappato a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce.



Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati della gestione dell'autostrada e le forze dell'ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al recupero del veicolo.



Sono ora in corso le indagini per identificare il responsabile del furto e della fuga. Gli investigatori stanno acquisendo ogni elemento utile, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso e all'interno dell'autostrada, per risalire all'identità dell'uomo e ricostruire con precisione la dinamica dell'intera vicenda.