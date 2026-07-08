Ruba la mitra di San Gennaro dal Duomo: arrestato

l'uomo si sarebbe avvicinato alla statua e avrebbe afferrato il prezioso copricapo

Ha tentato di portare via il prezioso copricapo del busto di San Gennaro custodito all'interno del Duomo di Napoli, ma il furto è stato sventato grazie al rapido intervento del personale di sicurezza e delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto questa mattina nella cattedrale partenopea, dove un uomo di 43 anni, di origine extracomunitaria, sarebbe entrato riuscendo ad avvicinarsi a uno degli altari dove è esposto il busto del santo patrono di Napoli, completo della mitra vescovile. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si sarebbe avvicinato alla statua e avrebbe afferrato il prezioso copricapo, allontanandosi subito dopo con il cimelio. Il movimento non è però sfuggito al custode del Duomo, che ha immediatamente dato l'allarme contattando il numero unico di emergenza 112.



La segnalazione è stata gestita dalla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Napoli, che attraverso le immagini delle telecamere presenti nella zona del sagrato è riuscita a individuare il presunto autore del gesto e a ricostruirne gli spostamenti.



Le informazioni sono state trasmesse via radio alla pattuglia dell'Esercito impegnata nei controlli sul territorio, che ha seguito le indicazioni ricevute dagli operatori riuscendo a intercettare e bloccare il 43enne.



Pochi istanti dopo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno proceduto all'arresto dell'uomo e al recupero della mitra sottratta dal busto di San Gennaro, successivamente restituita.



Il 43enne è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare la dinamica esatta dell'accaduto.