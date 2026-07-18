Ruba in una farmacia e usa le carte di credito

Le immediate verifiche svolte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l'origine degli strumenti di pagamento

I Carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. L'intervento dei militari ha consentito di recuperare sia la merce appena rubata sia le carte di credito utilizzate per effettuare alcuni acquisti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 33enne avrebbe fatto ingresso in una farmacia del paese, impossessandosi di alcuni prodotti esposti sugli scaffali senza pagarli. Dopo essersi allontanato dal negozio, si sarebbe recato in un vicino esercizio commerciale dove avrebbe utilizzato due carte di credito per acquistare della merce.



Le immediate verifiche svolte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire l'origine degli strumenti di pagamento. Le carte risultavano infatti appartenere a una turista tedesca, vittima di un furto avvenuto durante un viaggio in treno sulla tratta Roma-Napoli. In quell'occasione erano stati sottratti anche la borsa e il portafoglio della donna.



Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno trovato nello zaino dell'uomo sia i prodotti rubati dalla farmacia sia le due carte di credito utilizzate poco prima per i pagamenti.



La refurtiva è stata restituita al titolare della farmacia, mentre le carte di credito sono state poste sotto sequestro nell'ambito delle indagini.



Dagli ulteriori accertamenti è inoltre emerso che il 33enne era già sottoposto ad altre misure restrittive ed era destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Monte San Biagio.



L'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, mentre proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per verificare l'eventuale coinvolgimento dell'indagato in altri episodi analoghi.